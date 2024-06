POL-PDLU: Speyer- Nach Sachbeschädigung in Polizeigewahrsam genommen

Speyer (ots) - Im Zeitraum vom 07.06. - 12.06.2024 versuchten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Conrad-Hist-Straße einzubrechen. Die Täter versuchten durch Aufhebeln einer Balkontür in das Innere der Wohnung zu gelangen, was ihnen schlussendlich nicht gelang. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Conrad-Hist-Straße gemacht ...

