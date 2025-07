Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Apolda (ots)

Am 26.07.2025 ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Utenbacher Straße in Apolda. Hier versuchte eine 81-jährige Frau aus einer Parklücke auszuparken. Dabei stieß sie gegen 2 gegenüberstehende PKWs. An allen drei PKWs entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Im Laufe des Wochenendes kam es vermehrt zu Verkehrsunfällen. Die Unfallursache war in allen Fällen Unachtsamkeit während des Ein- und Ausparkens. Die Polizei rät zur Achtsamkeit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell