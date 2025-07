LPI-J: Vandalismus an Eisenbahnwaggons

Weimar (ots) - Bereits in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag, den 25.07.2025, wurde ein schwarzes Leichtkraftrad der Marke Yamaha aus der Gottfried-Keller-Straße in Weimar entwendet. Noch während der Anzeigenaufnahme am Freitagvormittag wurde das Krad durch einen Zeugen im Bereich der Gartenanlagen am Baumschulenweg auf dem Lindenberg in Weimar gesichtet. Die nachfolgenden Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung eines ...

mehr