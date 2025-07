Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung durch Graffiti am Bahnhof

Apolda (ots)

Am Morgen des 26.07.2025 beschmierten unbekannte Täter einen am Bahnhof in Großheringen abgestellten Zug mit vier Graffiti. An der linken Zug Seite wurde unter anderem über drei Wagons ein Schriftzug angebracht. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Hinweise zu den Tätern sind bislang nicht vorhanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu möglichen Tätern.

