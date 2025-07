Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Über Verkehrsinsel gerauscht

Jena (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in der Wiesenstraße ein auffälliger PKW durch einen Zeugen beobachtet. Dabei fuhr ein grauer PKW über eine Verkehrsinsel in der Wiesenstraße und beschädigte dabei das darauf befindliche Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Jena. Ein amtliches Kennzeichen konnte der Zeuge nicht benennen. Die Beamten fanden an der Unfallstelle mehrere Fahrzeugteile und beräumten diese. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena telefonisch unter 03641-810 oder per Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thuringen.de unter Nennung des Aktenzeichen ST/0192965/2025 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell