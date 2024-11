Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf: Einbruch in Feuerwehrhaus - Unbekannte entwenden historische Feuerwehrfahne: Wer kann Hinweise geben?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, dem 18.11.2024, gegen 16:00 Uhr und Dienstag, dem 19.11.2024, gegen 14:00 Uhr, brachen Unbekannte in das Feuerwehr-Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr Dransdorf auf der Siemensstraße ein. Nach der Spurenlage verschafften sich die Täter durch ein Kellerfenster Zutritt in das Gebäude und entwendeten neben elektronischen Geräten auch eine alte Feuerwehrfahne. Anschließend entfernten sich die Unbekannten, vermutlich durch ein Fenster im Erdgeschoss, in unbekannte Richtung.

Durch einen Zeugen konnte eine verdächtige Person beobachtet werden, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang gebracht werden kann. Dabei handelt es sich um einen Mann mit schlanker Statur im Alter von ca. 45-55 Jahren mit Glatze und Bartstoppeln.

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell