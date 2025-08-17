Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 52
Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)
Am Samstagnachmittag, 16. August 2025, reiste ein 35-jähriger Kameruner als Fahrgast in einem grenzüberschreitenden Reisebus von Brüssel nach Hannover. Im Rahmen der Grenzkontrollen überprüfte die Bundespolizei die Personalien des Reisenden auf der Autobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt. Hierbei stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen Missbrauch von Ausweispapieren gegen den Kameruner vorliegt. Ein Bekannter des Mannes zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 590 Euro im Bundespolizeirevier Duisburg für den Verurteilten ein und konnte somit die drohende 59-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dem Mann die Weiterreise gestattet.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn
Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de
Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell