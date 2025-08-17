Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 52

Kleve - Kempen - Niederkrüchten (ots)

Am Samstagnachmittag, 16. August 2025, reiste ein 35-jähriger Kameruner als Fahrgast in einem grenzüberschreitenden Reisebus von Brüssel nach Hannover. Im Rahmen der Grenzkontrollen überprüfte die Bundespolizei die Personalien des Reisenden auf der Autobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt. Hierbei stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen Missbrauch von Ausweispapieren gegen den Kameruner vorliegt. Ein Bekannter des Mannes zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 590 Euro im Bundespolizeirevier Duisburg für den Verurteilten ein und konnte somit die drohende 59-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dem Mann die Weiterreise gestattet.

