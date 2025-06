Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnwagen zum Übernachten aufgebrochen

Weimar (ots)

Auf der Suche nach einem Schlafplatz wurde in der vergangenen Woche in der Rießnerstraße ein Wohnwagen aufgebrochen. Am späten Montagnachmittag konnte der 58-jährige Wohnwagenbesitzer eine schlafende Person darin feststellen. Der polizeibekannte, obdachlose 18- Jährige hatte sich mit Gewalt Zugang über ein Fenster ins Wohnwageninnere verschafft und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Er muss sich nun wegen Hausfriedensbruch verantworten.

