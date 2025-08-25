PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kompletträder von PKW abmontiert

Drolshagen (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen (23./24. August) in Scheda vier Kompletträder von einem BMW abmontiert und entwendet. Das Auto war in der Straße "Im Hahn" geparkt. Bei Tatentdeckung war das Fahrzeug teilweise auf Ziegelsteinen aufgebockt. Der Schaden liegt insgesamt im unteren vierstelligen Eurobereich. Bei den Rädern handelte es sich um original BMW-Felgen und Sommerreifen der Marke Kuhmo. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 13:18

    POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

    Attendorn (ots) - Am Donnerstag (21. August) kam es um 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L539 in Attendorn. An einer Ampel war es zu einem Rückstau gekommen. An dessen Ende kam es zu einem Auffahrunfall, an dem insgesamt drei Autos beteiligt waren. In einem der Fahrzeuge wurde ein 36-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 13:18

    POL-OE: Autofahrer leicht verletzt

    Finnentrop (ots) - Am Donnerstag (21. August) kam es um 16:40 Uhr auf der B236 im Bereich Frielentrop zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache war ein 76-jähriger Autofahrer in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden PKW eines 28-Jährigen. Der 76-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 13:17

    POL-OE: Einbruch in Lagerhalle

    Attendorn (ots) - Zwischen Montag (18. August) und Donnerstag (21. August) sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle im Bereich der sog. "Hoesch-Hallen" an der Straße "Am Wassertor" eingebrochen. Aus den Räumlichkeiten wurden zwei Akku-Winkelschleifer der Marke Makita, ein Akku-Bohrschrauber der Marke Makita und ein Musikverstärker entwendet. Der Schaden liegt insgesamt im oberen dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren