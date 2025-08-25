POL-OE: Kompletträder von PKW abmontiert
Drolshagen (ots)
Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen (23./24. August) in Scheda vier Kompletträder von einem BMW abmontiert und entwendet. Das Auto war in der Straße "Im Hahn" geparkt. Bei Tatentdeckung war das Fahrzeug teilweise auf Ziegelsteinen aufgebockt. Der Schaden liegt insgesamt im unteren vierstelligen Eurobereich. Bei den Rädern handelte es sich um original BMW-Felgen und Sommerreifen der Marke Kuhmo. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell