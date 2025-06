Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vermisstensuche beendet

Rodenbach (ots)

Die seit Samstagabend vermisste 90-jährige Seniorin aus Rodenbach ist in der Nacht zum Sonntag wohlbehalten in der Innenstadt von Kaiserslautern aufgefunden worden. Ein aufmerksamer Bürger erkannte die orientierungslose Frau und informierte umgehend die Polizei. Die demenzkranke Seniorin war zuletzt am Samstag gegen Abend beim Verlassen ihrer Seniorenresidenz gesehen worden. Im Anschluss leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein (wir berichteten). Nach ihrem Auffinden wurde sie wohlbehalten in ihre Betreuungseinrichtung zurückgebracht.|pvd

