Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verdächtiger flüchtet und leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat in der Nacht auf Samstag die Polizei verständigt und eine Beobachtung gemeldet, die ihr verdächtig vorkam. Wie die 44-Jährige mitteilte, hatte gegen 1:20 Uhr in der Pirmasenser Straße ein Mann versucht in ein Gebäude einzubrechen. Polizeibeamte rückten sofort aus und konnten den Verdächtigen an der genannten Örtlichkeit antreffen. Dieser ergriff sofort die Flucht und rannte in Richtung Stadtpark. Dort wurde der Flüchtige gestellt. Der Kontrolle versuchte er sich zu entziehen und auch der Festnahme widersetzte er sich, weshalb ein Taser zum Einsatz kam. Die Polizeibeamten überwältigten den 40-Jährigen und fesselten ihn. Der Mann stand erheblich unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Sowohl der Festgenommene als auch die Polizeibeamten blieben unverletzt.|ha

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell