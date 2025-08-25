POL-OE: Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt
Olpe (ots)
Ein 20-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades hat sich am Samstag (23. August) bei einem Unfall in Olpe leicht verletzt. Der junge Mann hatte im Einmündungsbereich "Stellwerkstraße/In der Trift" gegen 9:25 Uhr aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Auf regennasser Fahrbahn stürzte er zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den 20-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Zweirad entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich.
