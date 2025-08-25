PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt

Olpe (ots)

Ein 20-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades hat sich am Samstag (23. August) bei einem Unfall in Olpe leicht verletzt. Der junge Mann hatte im Einmündungsbereich "Stellwerkstraße/In der Trift" gegen 9:25 Uhr aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Auf regennasser Fahrbahn stürzte er zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den 20-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Zweirad entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

