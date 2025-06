Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Polizei registriert vermehrt Fahrraddiebstähle - Tipps zur Eigentumssicherung

Aktuell kommt es im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg vermehrt zu Fahrraddiebstählen. Allein am vergangenen Wochenende wurden mindestens sieben Fälle gemeldet, in denen Mountain- und E-Bikes entwendet wurden. Betroffen waren unter anderem die Freiburger Stadtteile Rieselfeld, Haslach und St. Georgen sowie Denzlingen und Waldkirch im Landkreis Emmendingen. Auch im Süden (Lörrach und Weil am Rhein) waren Fahrraddiebe unterwegs.

"Im Sommer steigen die Fallzahlen erfahrungsgemäß an - denn wenn mehr Menschen bei guten Wetter mit dem Fahrrad unterwegs sind, ergeben sich automatisch mehr Tatgelegenheiten", erklärt Frank Erny vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Freiburg.

Die Täter schlagen dabei nicht nur im öffentlichen Raum oder in dunklen Ecken zu - auch schlecht gesicherte Kellerabteile oder Garagen sind beliebte Ziele. Immer wieder werden hochwertige Fahrräder gestohlen.

Frank Erny rät daher:

- Verwenden Sie ein stabiles Schloss, z. B. ein Ketten-, Bügel- oder Panzerkabelschloss aus hochwertigem Material. - Schließen Sie das Fahrrad immer an einem festen Gegenstand an - nicht nur ab. So kann es nicht einfach weggetragen oder in ein Auto verladen werden. Das gilt auch für Fahrradkeller, die von mehreren Parteien genutzt werden - so erschweren Sie es Dieben und vermeiden Probleme mit der Fahrradversicherung. Die wird im Zweifel nämlich prüfen, ob das Fahrrad ausreichend gesichert war oder ob grobe Fahrlässigkeit vorliegt. - Gemeinschaftsräume, Garagen und Hauseingänge sollten stets verschlossen sein. - Nehmen Sie wertvolles Zubehör wie Akku oder Display mit oder sichern Sie es zusätzlich. - Bei besonders hochwertigen Rädern kann sich der Einbau eines versteckten Ortungsgeräts (z. B. GPS-Tracker) lohnen. Dieses sendet bei Bewegung des Fahrrads eine SMS und übermittelt den aktuellen Standort.

Zudem empfiehlt die Polizei, einen Fahrradpass zu führen. Dieser enthält alle wichtigen Informationen wie:

- Rahmennummer - Hersteller - Modell - Radtyp - Rahmenhöhe - Farbe - Ggbfs. ein Foto und ein Eigentumsnachweis

Einen Fahrradpass erhalten Sie bei vielen Fahrradhändlern oder online. Alternativ genügt auch eine handschriftliche Notiz mit den wichtigsten Daten, die im Falle eines Diebstahls griffbereit ist.

Mehr Informationen zum Schutz vor Fahrraddiebstahl sowie einen Fahrradpass zum Ausfüllen finden Sie im Faltblatt "Räder richtig sichern" der Polizei:

www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/25-raeder-richtig-sichern

