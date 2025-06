Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Brand von Müllcontainern

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 18.06.2025, gegen 13.50 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand eines Müllcontainers in einer Garage bei einem Lebensmittelgeschäft im Mühlenweg mitgeteilt. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Insgesamt seien sieben Müllcontainer abgebrannt / beschädigt worden. Die Garage, in welcher die Müllcontainer bis zu deren Abholung zwischengelagert werden, wurde ebenfalls durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell