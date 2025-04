Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Opel Astra im Parkhaus gerammt

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in einem Parkhaus am Stiftsplatz. Eine junge Frau hatte am Donnerstagnachmittag angezeigt, dass jemand ihren geparkten Opel Astra gerammt hat.

Den Pkw hatte die 25-Jährige am Morgen gegen 8.15 Uhr in dem Parkhaus abgestellt. Bei ihrer Rückkehr am Nachmittag gegen 15.45 Uhr stellte sie einen frischen Streifschaden am hinteren Radkasten auf der Fahrerseite fest. Geschätzter Schaden: rund 1.000 Euro.

Der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht. Hinweise auf dessen Fahrzeug gibt es bislang nicht. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben, oder denen ein anderes beschädigtes Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14199 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell