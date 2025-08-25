PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte bei Unfall an der Hohen Bracht

Lennestadt (ots)

Am Freitag (22. August) kam es auf der Kreisstraße 20 im Bereich der Hohen Bracht gegen 10:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Autofahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er geriet von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinauf und kam schließlich vor einem Baum zum Stehen. Der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 11:47

    POL-OE: Zwei Kontrollen am Freitag - Gleiches Ergebnis!

    Olpe (ots) - Zwei Verkehrskontrollen der Polizei führten am Freitag (22. August) zum gleichen Ergebnis: Strafanzeige und Blutprobe! Bereits am Morgen war den Ordnungshütern in der Straße "In der Trift" um 8:45 Uhr ein 38-jähriger Autofahrer aus dem Raum Siegen aufgefallen. Der Mann führte sein Auto ohne gültige Fahrerlaubnis. Zudem ergaben sich Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum bei dem ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:46

    POL-OE: Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt

    Olpe (ots) - Ein 20-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades hat sich am Samstag (23. August) bei einem Unfall in Olpe leicht verletzt. Der junge Mann hatte im Einmündungsbereich "Stellwerkstraße/In der Trift" gegen 9:25 Uhr aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Auf regennasser Fahrbahn stürzte er zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den 20-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:45

    POL-OE: Elektrowerkzeuge von Baustelle entwendet

    Olpe (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (21./22. August) in den Rohbau des Gefahrenabwehrzentrums in der Straße "Am Birkendrust" eingedrungen. Aus einem Lagerraum wurden diverse Elektrowerkzeuge entwendet. Hierunter befanden sich ein Akkuschrauber, zwei Akkubohrmaschinen, zwei Akkusägen und eine Akkupressmaschine der Marken Bosch, Dewald und Wieger. Die Geräte hatten einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren