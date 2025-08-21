Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sachbeschädigung an weiterer Bushaltestelle

Hamm-Rhynern (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige beschädigten am Mittwoch, 21. August, gegen 23.25 Uhr die Bushaltestelle "Am Schützenplatz" an der gleichnamigen Straße.

Laut Zeugenaussagen entfernten sich kurz nachdem die Glasscheibe zerschmettert war zwei dunkel gekleidete männliche Jugendliche auf ihren Fahrrädern. Einer der beiden ist zirka 1,90 Meter groß und schlank.

Weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell