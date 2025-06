Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer

Karlsruhe (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am frühen Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 35 offenbar schwer verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 56-jährige Mann gegen 05:40 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Bretten unterwegs. In einer Linkskurve kam er offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen angrenzenden Grünstreifen. Dort touchierte er wohl eine Schutzplanke und stürzte.

Ersthelfer sowie alamierte Rettungskräfte versorgten den Mann noch an der Unfallstelle notfallmedizinisch. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend in eine Klinik.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen nach aktuellem Stand nicht vor.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell