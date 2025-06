Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Hambrücken - Fünf Leichtverletzte nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Hambrücken erlitten fünf Personen leichte Verletzungen, als ein Pkw nach einer Kollision gegen mehrere geparkte Fahrzeuge geschleudert ist. Drei Autos waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der 26-jährige Fahrer eines MG 5 Electric gegen 18:30 Uhr mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Kriegsstraße in Richtung Schwarzwaldstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Kirchstraße missachtete er offenbar die Vorfahrt einer von links kommenden VW-Fahrerin. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der MG 5 gegen drei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, bevor er zum Stillstand kam. Die fünf Fahrzeuginsassen des VW - im Alter zwischen 15 und 46 Jahren - zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu.

Drei Fahrzeuge mussten aufgrund starker Beschädigungen abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Reinigungsarbeiten war die Kirchstraße zeitweise vollgesperrt. Die Feuerwehr Hambrücken war mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell