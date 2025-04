Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.05.2025

Wolfenbüttel (ots)

Taschendiebstahl

38162 Cremlingen, Im Moorbusche 4, Parkplatz Freitag, 11.04.2025, 12:45 - 12:53 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendet die Geldbörse aus der am Körper mitgeführten Handtasche der 80-jährigen Geschädigten. Die Geschädigte habe sich zum Zeitpunkt des Diebstahls auf dem Parkplatz des ansässigen Discounters befunden. Am Eingang habe sie bemerkt, dass die durch einen Reißverschluss verschlossene Umhängetasche nun offen sei und die Geldbörse fehle. Insgesamt erbeutet der Täter Bargeld in Höhe von ca. 160 Euro sowie mehrere Checkkarten.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cremlingen unter 05306 / 932230

Verkehrsunfallflucht

38162 Cremlingen, Im Moorbusche 4, Parkplatz Freitag, 11.04.2025, 12:45 - 13:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß abgestellten Audi A3. Der Fahrzeugführer setzt daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung gekümmert zu haben.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cremlingen unter 05306 / 932230

Diebstähle von Motorrädern, Fahrrädern und Gartenmöbel

38304 Wolfenbüttel, OT Halchter

Donnerstag 10.04.2025 22:00 Uhr - Freitag 11.04.2025, 06:00 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kommt ist im Ortsteil Halchter zu mehreren Diebstählen von Motorrädern, Fahrrädern und Gartenmöbel. Das Diebesgut hat sich in allen Fällen entweder auf der Terrasse oder unter dem Carport befunden. Videoaufzeichnungen oder Täterbeschreibungen sind aktuell nicht vorhanden. Aufgrund des sperrigen Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter ein größeres Fahrzeug zur Tatbegehung benutzt haben. Insgesamt erlangten die Täter Diebesgut in Wert von etwa 28.000 Euro.

Zeugen- und Täterhinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

