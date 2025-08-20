PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall auf dem Hohefeldweg

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 32-jähriger Renault-Fahrer aus Hamm verletzte sich bei einem Verkehrsunfall auf dem Hohefeldweg am Dienstag, 19. August, gegen 14.40 Uhr leicht.

Der Mann befuhr den Hohefeldweg in Richtung Norden. Zeitgleich bog ein 19-jähriger Fiat-Fahrer aus Hamm vom Herbert-Rust-Weg nach links auf den Hohefeldweg ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der 32-Jährige verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus.

Die beiden Pkw wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 35.000 Euro. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

