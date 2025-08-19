Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 71-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 71-jähriger Fahrradfahrer zog sich am Montag, 18. August, leichte Verletzungen zu, als er auf der Münsterstraße mit einem Pkw zusammenstieß.

Gegen 9.20 Uhr befuhr der Hammer die Münsterstraße in Richtung Süden. In Höhe der Einmündung Max-Heinold-Straße kam es zur Kollision mit einer 54-jährigen Fiesta-Fahrerin aus Hamm.

Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell