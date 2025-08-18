PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 59-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Ein 59-jähriger Radfahrer zog sich am Samstag, 16. August, gegen 21 Uhr auf der Kreuzung Radbodstraße/Wilhelmstraße schwere Verletzungen zu.

Der Hammer wollte mit seinem Fahrrad den Fußgängerübergang an der Radbodstraße in westliche Richtung überqueren. Als sich eine 26-jährige Autofahrerin der Überquerung näherte, um nach rechts abzubiegen, bremste der Radfahrer und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

