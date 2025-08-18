Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 34-jähriger Pedelecfahrer aus Hamm verletzte sich nach einem Unfall mit einem Auto am Freitag, 15. August, leicht.

Der junge Mann befuhr gegen 19.10 Uhr die Grünstraße in südliche Richtung. Zeitgleich fuhr ein 62-jähriger Daimler-Fahrer aus Hamm vom Fahrbahnrand an. Kurz vor der Einmündung Von-der-Marck-Straße kam es zur Kollision, wodurch der Pedelecfahrer kurzzeitig zwischen dem Auto und einem geparkten Fahrzeug eingeklemmt war. Ein Rettungswagen brachte ihn mit seinen leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell