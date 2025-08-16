PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Bushaltestellen im Stadtgebiet beschädigt

Hamm (ots)

In der Nacht vom Freitag, 15. August, auf Samstag, 16. August, haben bislang Unbekannte die Glasscheiben mehrerer Bushaltestellen im Hammer Stadtgebiet zerstört.

Zwischen 1.40 Uhr und 3.30 Uhr meldeten Zeugen insgesamt sieben beschädigte Bushaltestellen in den Stadtteilen Uentrop, Heessen, Rhynern und Bockum-Hövel.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige in Tatortnähe geben können. Sie erreichen die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

