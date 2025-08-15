Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Hamm-Mitte (ots)

Ein 19-jähriger Rollerfahrer entzog sich am Freitag, 15. August, gegen 0.25 Uhr einer Verkehrskontrolle am Kornmersch.

Als ein Motorradpolizist die Streifenwagenbesatzung unterstützte flüchtete der Rollerfahrer über den Geh- und Radweg der Kanalbrücke. Im Bereich der Unionstraße konnte der Beamte das Kleinkraftrad an einer Radbarriere stoppen und so die Weiterfahrt verhindern. Der 19-Jährige versuchte seine Flucht zu Fuß fortzusetzen, wurde jedoch von dem Beamten daran gehindert.

Der Hammer war ohne gültige Fahrerlaubnis auf dem gestohlenen und nicht angemeldeten Roller unterwegs. Zudem wurde Aufbruchwerkzeug gefunden und er stand unter dem Einfluss von Cannabis.

Auf der Polizeiwache musste er deshalb eine Blutprobe abgeben und wurde erkennungsdienstlich behandelt. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell