Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrüche in Bäckerei und Friseursalon

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 14. August, in eine Bäckereifiliale und einen Friseursalon an der Soester Straße ein.

Er verschaffte sich durch das Aufhebeln eines Fensters beziehungsweise einer Tür Zugang zu den beiden Betrieben. In der Bäckerei wurde gegen 0.45 Uhr ein Tresor mitsamt Bargeld entwendet. Im Friseursalon fehlten Bargeld, Haarpflegeprodukte und Schmuck.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell