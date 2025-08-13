Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb mit offenem Haftbefehl festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei nahmen am Dienstag, 12. August, am Westentor einen Ladendieb fest - er hatte einen offenen Haftbefehl.

Gegen 11.50 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes an der Weststraße einen 35-Jährigen dabei, wie er einen Parfüm-Flakon einsteckte und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Die Mitarbeiterin verfolgte den Ladendieb und wählte parallel den Notruf, so dass eine Streifenwagenbesatzung den 35-Jährigen am Westentor anhalten und kontrollieren konnte. In seiner Jackentasche fanden die Beamten den gestohlenen Parfüm-Flakon. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund - ebenfalls wegen Diebstahls - bestand. Da er die haftbefreiende Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde der Mann festgenommen und in die JVA gebracht. (hei)

