Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb mit offenem Haftbefehl festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei nahmen am Dienstag, 12. August, am Westentor einen Ladendieb fest - er hatte einen offenen Haftbefehl.

Gegen 11.50 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes an der Weststraße einen 35-Jährigen dabei, wie er einen Parfüm-Flakon einsteckte und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Die Mitarbeiterin verfolgte den Ladendieb und wählte parallel den Notruf, so dass eine Streifenwagenbesatzung den 35-Jährigen am Westentor anhalten und kontrollieren konnte. In seiner Jackentasche fanden die Beamten den gestohlenen Parfüm-Flakon. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen den 35-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund - ebenfalls wegen Diebstahls - bestand. Da er die haftbefreiende Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde der Mann festgenommen und in die JVA gebracht. (hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

  • 13.08.2025 – 09:45

    POL-HAM: Alleinunfall auf der Ostenallee

    Hamm-Uentrop (ots) - Eine 67-Jährige Pedelecfahrerin verletzte sich bei einem Alleinunfall auf der Ostenallee am Dienstag,12. August, leicht. Die Frau befuhr gegen 13.10 Uhr mit ihrem Pedelec die Ostenallee. In Höhe des Sankt-Georgs-Platzes stürzte sie in einer Rechtskurve und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Hammerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (bf) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 09:44

    POL-HAM: Unbekannter beschädigt BMW

    Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Dienstag, 12. August, in der Zeit zwischen 14 und 19 Uhr ein geparktes Auto an der Jürgen-Graef-Allee. Der BMW war auf dem Parkplatz hinter dem Maximare geparkt. Als die Besitzerin zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am vorderen linken Radkasten fest. Der Schaden wird auf zirka 3.500 Euro geschätzt. Hinweise zu dem ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 18:19

    POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Hamm-Pelkum (ots) - Schwer verletzt wurde ein 49-jähriger Radfahrer aus Bergkamen bei einem Verkehrsunfall in Hamm-Pelkum. Der Mann war mit dem Rad am Dienstag, 12. August, gegen 12.20 Uhr auf der Alte Landwehstraße unterwegs. Als er die Kerstheider Straße passierte, wurde von einem Ford erfasst. Dessen 59-jähriger Fahrer war zu diesem Zeitpunkt auf der Kerstheider Straße unterwegs und wollte die Alte Landstraße ...

    mehr
