Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Schwer verletzt wurde ein 49-jähriger Radfahrer aus Bergkamen bei einem Verkehrsunfall in Hamm-Pelkum. Der Mann war mit dem Rad am Dienstag, 12. August, gegen 12.20 Uhr auf der Alte Landwehstraße unterwegs. Als er die Kerstheider Straße passierte, wurde von einem Ford erfasst. Dessen 59-jähriger Fahrer war zu diesem Zeitpunkt auf der Kerstheider Straße unterwegs und wollte die Alte Landstraße überqueren. Der Radfahrer stürzte und wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht. (fa)

