PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Schwer verletzt wurde ein 49-jähriger Radfahrer aus Bergkamen bei einem Verkehrsunfall in Hamm-Pelkum. Der Mann war mit dem Rad am Dienstag, 12. August, gegen 12.20 Uhr auf der Alte Landwehstraße unterwegs. Als er die Kerstheider Straße passierte, wurde von einem Ford erfasst. Dessen 59-jähriger Fahrer war zu diesem Zeitpunkt auf der Kerstheider Straße unterwegs und wollte die Alte Landstraße überqueren. Der Radfahrer stürzte und wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus zur stationären Behandlung gebracht. (fa)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 14:25

    POL-HAM: 66-jähriger Autofahrer nach Alleinunfall verstorben

    Hamm-Uentrop (ots) - Nach einem Alleinunfall auf der Soester Straße am Dienstag, 12. August, ist der Fahrzeugführer verstorben. Der 66-jährige Mann fuhr gegen 8.30 Uhr mit seinem Opel in östliche Richtung. Eine Zeugin konnte beobachten, wie er kurz vor der Einmündung Beisengeithe aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach links auf den Gehweg abkam. Dort beschleunigte das Fahrzeug noch einmal und ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:17

    POL-HAM: Angebot der Polizei Hamm: Pedelec-Training am 21. August

    Hamm (ots) - Der Umstieg vom Fahrrad auf ein Pedelec birgt neben mehr Komfort im Alltag auch neue Gefahren. Denn häufig unterschätzen die Fahrenden in der Anfangszeit die ungewohnte Beschleunigung und die Geschwindigkeit. Um dem vorzubeugen und ein besseres Gefühl für die elektrischen Zweiräder zu vermitteln, lädt die Polizei Hamm am Donnerstag, 21. August, wieder zu einem Pedelec-Training auf dem Willy-Brandt-Platz ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:08

    POL-HAM: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

    Hamm-Pelkum (ots) - Ein bislang unbekannter Täter ist am Montag, 11. August, zwischen 12.55 Uhr und 13.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf der Geist eingebrochen. Durch ein zuvor eingeschlagenes Kellerfenster verschaffte sich der Einbrecher Zutritt in das Gebäude. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen in Tatortnähe nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren