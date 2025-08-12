Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 66-jähriger Autofahrer nach Alleinunfall verstorben

Hamm-Uentrop (ots)

Nach einem Alleinunfall auf der Soester Straße am Dienstag, 12. August, ist der Fahrzeugführer verstorben.

Der 66-jährige Mann fuhr gegen 8.30 Uhr mit seinem Opel in östliche Richtung. Eine Zeugin konnte beobachten, wie er kurz vor der Einmündung Beisengeithe aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach links auf den Gehweg abkam. Dort beschleunigte das Fahrzeug noch einmal und kollidierte mit einem Zaun und einer Hecke. Der Pkw blieb in einem Vorgarten auf der linken Fahrzeugseite liegen.

Der 66-Jährige musste durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Ein Rettungswagen brachte ihn in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Hier verstarb er kurze Zeit später. Hinweise auf weitere Beteiligte gibt es nach aktuellem Ermittlungsstand nicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich Soester Straße / Am Hagenkamp gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Unfallaufnahme-Team der Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises alarmiert. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell