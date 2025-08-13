PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter beschädigt BMW

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Dienstag, 12. August, in der Zeit zwischen 14 und 19 Uhr ein geparktes Auto an der Jürgen-Graef-Allee.

Der BMW war auf dem Parkplatz hinter dem Maximare geparkt. Als die Besitzerin zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am vorderen linken Radkasten fest. Der Schaden wird auf zirka 3.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

