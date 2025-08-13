POL-HAM: Alleinunfall auf der Ostenallee
Hamm-Uentrop (ots)
Eine 67-Jährige Pedelecfahrerin verletzte sich bei einem Alleinunfall auf der Ostenallee am Dienstag,12. August, leicht.
Die Frau befuhr gegen 13.10 Uhr mit ihrem Pedelec die Ostenallee. In Höhe des Sankt-Georgs-Platzes stürzte sie in einer Rechtskurve und zog sich leichte Verletzungen zu.
Ein Rettungswagen brachte die Hammerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (bf)
