Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Personen bei Wohnungsbrand verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in Heessen am Donnerstag, 14. August, wurden ein 19-jähriger Mann und eine 52-jährige Frau verletzt. Beide Personen wurden durch Rettungswagen in Hammer Krankenhäuser gebracht. Gegen 20.50 Uhr war das Feuer aus bislang unbekannter Ursache in der Wohnung im 1. OG eines Hauses an der Ahlener Straße ausgebrochen. Für die Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Ahlener Straße und ein Teil des Dasbecker Weges bis ca. 22.35 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet. (fa)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

