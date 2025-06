Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Verkehrsunfall

Oberkirch (ots)

Ein Vorfahrtsverstoß führte am Sonntagmittag gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Werkstraße bei dem sich ein 80-jähriger Fahrradfahrer leichte Verletzungen zuzog. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 23-Jähriger mit seinem Hyundai die Werkstraße befahren und beim Abbiegevorgang in die Oberdorfstraße den vorfahrtsberechtigten E-Bike-Fahrer übersehen haben. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, wodurch der 80-Jährige nach links auf die Gegenfahrbahn stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell