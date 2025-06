Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Hausach (ots)

Eine 18-jährige BMW-Fahrerin befährt am Samstagnachmittag gegen 15:15 Uhr die Hasenfeldstraße in Richtung Fischerbach, als sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkommt und mit einem Felsen kollidiert, worauf sich das Fahrzeug überschlägt. Die Fahrerin selbst und ihre ebenfalls 18-jährige Beifahrerin werden durch den Unfall schwer verletzt. Neben Kräften der Verkehrspolizei Offenburg war auch eine Streife des Polizeireviers Haslach, der Rettungsdienst und die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

/CAS

