POL-MS: Schockanruf gescheitert - 82-Jährige gibt resolute Antwort

Münster (ots) - Eine Welle von Betrugsversuchen läuft nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei durch Münster. Viele Bürgerinnen und Bürger melden sogenannte Schockanrufe in Nienberge, dies kann sich aber auch auf das Stadtgebiet ausweiten. Die Täter geben sich bei dieser Masche als Polizisten aus und schildern, dass in der Nachbarschaft ein Raub passiert sei. In ...

mehr