Polizei Münster

POL-MS: Nach Beinschuss in Ahlen - Tatverdächtiger in Augsburg festgenommen

Ahlen / Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Ins Bein geschossen und geflüchtet - 48-jähriger Ahlener schwer verletzt" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5992470,ots vom 17.03.2025, 13:24 Uhr).

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster.

Nachdem ein 48-jähriger Ahlener am Montagmorgen durch Schüsse ins Bein schwer verletzt wurde, haben die Ermittler der Polizei Münster den Tatverdächtigen in Süddeutschland ausfindig machen können.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei Bayern nahmen den 54-jährigen deutschen Tatverdächtigen am frühen Donnerstagabend (20.03.) in Augsburg-Königsbrunn fest. Ein bereits am Dienstag erwirkter Haftbefehl wegen versuchten Mordes wird dem Tatverdächtigen am heutigen Freitag (21.03.) verkündet.

Der Mann äußerte sich bislang nicht zum Tatvorwurf.

Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen weiter.

Presseauskünfte erteilt Staatsanwältin Ann-Kathrin Schindler unter der Rufnummer 0251/4942415.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell