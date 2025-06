Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust/Ringsheim - Zusammenstoß zweier Pedelec-Fahrer

Ringsheim (ots)

Zu einem schweren Zusammenstoß zwischen zwei E-Bike-Fahrern kam es am Donnerstagnachmittag auf dem Radweg zwischen Ringsheim und Rust. Gegen 16:40 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pedelec aus Ringsheim kommend in Richtung Rust. Auf Höhe der Tennisplätze kam es zu einer Kollision mit einer entgegenkommenden 55-jährigen Pedelec-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 55-Jährige schwer und wurde im Anschluss mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt und musste nicht medizinisch behandelt werden. Bei den Ermittlungen zum Unfallhergang bestätigte sich der Verdacht der Beamten des Verkehrsdienstes, dass das E-Fahrrad der 55-Jährigen technisch manipuliert wurde und nun eine Geschwindigkeit von etwa 50 Km/h erreicht. /vo

