Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Unsichere Fahrweise? Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind auf der Suche nach Hinweisen zur Sichtung eines 59-jährigen Fahrradfahrers, welcher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1:30 Uhr die Hauptstraße Richtung Stadtzentrum befahren habe. Eine Zeugin meldete, dass der Fahrradfahrer gestürzt sei und verwirrt gewirkt habe. Bei Eintreffen der Streife konnte ein deutlicher Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden, ein Atemalkoholtest hat dieser allerdings verweigert. Überdies legte der 59-Jährige ein aggressives und renitentes Verhalten an den Tag. Da er sich bei seinem Sturz verletzte, wurde er zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Dort wurde außerdem eine Blutentnahme durchgeführt. Der 59-jährige Mann soll ein kariertes Hemd, eine Sonnebrille sowie einen hellen Hut getragen und ein blaurotes Damenrad gefahren haben. Zeugen, die eine unsichere Fahrweise des oben beschriebenen Mannes beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 zu melden.

