POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Bademeister beleidigt

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Bei der abendlichen Schließung des Strandbades Sandweier kam es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem weiblichen Badegast und einem Bademeister, aufgrund dessen die Mittvierzigerin nun einem Ermittlungsverfahren entgegensieht. Die augenscheinlich alkoholisierte 46-Jährige beleidigt den Angestellten, unter anderem mit vulgäre Handzeichen und fremdenfeindlichen Ausdrücken und warf eine Glasfalsche gegen den Mann. Obwohl diese ihn traf, blieb er unverletzt. Auch ein Faustschlag gegen die Brust verletzte den Mann nicht. Weil sie sich bei einem Fluchtversuch über den Zaun an der Hand verletzte, musste sie durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau eingeleitet.

