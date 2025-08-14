Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 84-jähriger bei Autounfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 84-jähriger Skodafahrer zog sich am Donnerstag, 14. August, bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu.

Der Hammer befuhr gegen 9.45 Uhr die Werler Straße stadtauswärts in Richtung Süden. Als er an der Kreuzung nach links in die Unnaer Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit einer 35-jährigen VW-Fahrerin aus Versmold. Die Frau befuhr die Werler Straße geradeaus in Richtung Norden.

Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Senior in ein örtliches Krankenhaus.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf zirka 25.000 geschätzt. (bf)

