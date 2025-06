POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Missgeschick auf dem Klinikparkplatz

Mannheim (ots) - Am Dienstag entwendete ein 31-jähriger Mann Kleidungsstücke und Kosmetika aus Geschäften in der Mannheimer Innenstadt. Zur Tat nutzte der nunmehr Beschuldigte eine Einkaufstüte mit einer präparierten Box. Durch aufmerksame Ladendetektive konnte der Beschuldigte bei der Tat beobachtet werden. In der Box wurden bei erfolgtem Kontakt durch Polizisten Parfüms und Deosprays sowie Kleidungsstücke ...

