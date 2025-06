POL-MA: Diebstahl von Rucksack - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Zwischen Montagabend, 20.30 Uhr und Dienstag, 15.30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Marburger Straße ein. Hierbei wurde Diebesgut in Höhe von etwa 4.000 Euro entwendet. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Christina Schoch Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: ...

