Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bargeld aus Kasse einer Pizzeria entwendet

Hamm-Rhynern (ots)

Ein unbekannter Dieb entwendete in der Zeit zwischen Mittwoch, 13. August, 21 Uhr und Donnerstag, 14. August, 11 Uhr, Bargeld aus der Kasse von einer Pizzeria an der Unnaer Straße nahe der Alten Salzstraße. Der Täter verschaffte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand über ein auf Kipp geöffnetes Fenster Zutritt.

Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

