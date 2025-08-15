Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ermittlungsergebnis nach Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

Ein technischer Defekt an einem Klimagerät war die Ursache für den Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhauses an der Ahlener Straße.

Das stellten die Brandermittler der Polizei Hamm bei der Untersuchung des Brandortes fest.

Der 19-Jährige und die 52-Jährige konnten das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar, die Höhe des Sachschadens liegt geschätzt im mittleren fünfstelligen Bereich. (hei)

Unsere ursprüngliche Pressemeldung vom 15.08.2025, 0.09 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/6097180

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell