Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tatverdächtiger nach Raub festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Ein 34-jähriger Mann aus Hamm bedrohte am Freitag, 15. August, einen 42-jährigen Mann aus Hamm unter Vorhalt eines Messers.

Gegen 13.45 Uhr befuhr der Geschädigte den Radweg der Hafenstraße, als der Tatverdächtige unvermittelt vor sein Fahrrad sprang und ihn zum Anhalten zwang. Der 34-Jährige hielt dem Geschädigten ein Messer vor und forderte ihn auf, alles aus seinen Taschen herauszuholen.

Der 42-Jährige bemerkte jedoch einen vorbeifahrenden Streifenwagen und machte auf sich aufmerksam. Daraufhin entfernte sich der Tatverdächtige und warf das Messer in ein angrenzendes Gebüsch.

Die Beamten konnten ihn nach kurzer Verfolgung stellen. Neben dem Messer fanden sie bei ihm auch noch Aufbruchwerkzeug sowie mehrere Fahrradcomputer.

Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell