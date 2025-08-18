Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt den Schmuckdieb?

Hamm (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einem Schmuckdieb.

Der bisher unbekannte Tatverdächtige entriss dem Geschädigten am 08.08.2025 zwischen 13.25 Uhr und 13.30 Uhr in Hamm-Herringen mit Gewalt eine Goldkette vom Hals, nachdem er ihn zuvor nach Wechselgeld gefragt hatte.

Das Amtsgericht Hamm hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu der Person geben?" Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (bf)

Link zum Fahndungsportal und den Fotos des Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/177772

Hier geht es zur Pressemitteilung zu dem Vorfall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/6094613

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell