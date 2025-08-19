PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HAM: Verkehrsunfall auf der Viktoriastraße

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws verletzte sich am Montag, 18. August, gegen 17.30 Uhr ein 41-jähriger Mann aus Hamm leicht.

Der Skoda-Fahrer kam von der Viktoriastraße aus Richtung Süden und folgte der Straße über die abknickende Vorfahrt weiter Richtung Osten. Zeitgleich befuhr ein 72-jähriger Hammer mit seinem Dacia den Vorheider Weg in Richtung Norden. Von dort wollte er auf die Viktoriastraße fahren, wo es zu dem Zusammenstoß kam.

Der 41-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von zirka 12.500 Euro. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
