Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall auf der Viktoriastraße

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws verletzte sich am Montag, 18. August, gegen 17.30 Uhr ein 41-jähriger Mann aus Hamm leicht.

Der Skoda-Fahrer kam von der Viktoriastraße aus Richtung Süden und folgte der Straße über die abknickende Vorfahrt weiter Richtung Osten. Zeitgleich befuhr ein 72-jähriger Hammer mit seinem Dacia den Vorheider Weg in Richtung Norden. Von dort wollte er auf die Viktoriastraße fahren, wo es zu dem Zusammenstoß kam.

Der 41-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von zirka 12.500 Euro. (bf)

