POL-KN: (Tuttlingen) - Zweiradfahrer entzieht sich einer Verkehrskontrolle und gefährdet Autofahrer unter Drogeneinfluss (03.08.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Sonntagabend hat sich ein 17-Jähriger einer Verkehrskontrolle entzogen und sich mehreren Straftaten zu Schulden kommen lassen.

Gegen 18:20 Uhr fiel der Zweiradfahrer einer Polizeistreife auf der Landesstraße 277 auf, da an der 125er-Maschine das Kennzeichen fehlte. Als die Beamten wendeten, um eine Kontrolle durchzuführen, beschleunigte der Jugendliche und flüchtete in Richtung Karl-Storz-Platz. Im Kreisverkehr bog er verbotswidrig nach links ab und fuhr entgegen der Fahrtrichtung in die Nendinger Allee ein.

Dabei kam es zu einer gefährlichen Situation mit zwei bislang unbekannten Verkehrsteilnehmern, denen der Jugendliche frontal entgegenkam. Im weiteren Verlauf fuhr er mit hoher Geschwindigkeit über einen Gehweg, verlor die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Er blieb unverletzt und versuchte noch zu Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten ihn kurze Zeit später stellen.

Bei der Kontrolle zeigte der 17-Jährige deutliche Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Urintest verlief positiv auf Amphetamin. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, das Zweirad war nicht zugelassen und nicht versichert.

Die Polizei bittet die zwei Autofahrerinnen oder Autofahrer, die sich am Sonntag gegen 18:20 Uhr im Bereich des Karl-Storz-Platz-Kreisverkehrs befanden und dem Jugendlichen entgegenkamen, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 in Verbindung zu setzen.

