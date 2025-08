Polizeipräsidium Konstanz

Am frühen Montagmorgen ist es auf der Bundesstraße 311 zwischen Immendingen und Möhringen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 26-Jähriger nach einem Sekundenschlaf von der Straße abgekommen ist.

Gegen 03:15 Uhr war der Mann mit einer Mercedes B-Klasse in Richtung Immendingen unterwegs, als er zunächst nach rechts von der Straße abkam und dort mit einer Leitplanke kollidierte. Im Anschluss geriet er über die gesamte Straße nach links und prallte dort erneut in eine Leitplanke. Der Wagen war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer gab an, während der Fahrt eingeschlafen zu sein. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamin.

Zudem stellte sich heraus, dass der Mann seit dem Jahr 2018 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die Feuerwehr streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab.

